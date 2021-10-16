Samsung неплохо заработал на поставках дисплеев

Корейский Samsung неплохо заработал на американских смартфонах, для которых он начал поставлять экраны собственного производства. Речь идет о новой линейке iPhone 13, которая совсем недавно вышла на мировой рынок, однако уже обрела статус самой популярной в сегменте мобильных телефонов.

По некоторым данным, только на этом «Самсунг» сумел заработать сотни миллионов американских долларов. По крайней мере, звучит число 124,76 млн проданных в третьем квартале экранов, что почти на четверть больше, чем в предыдущий период.

Из этого количество почти половина пошли на сборку «яблочных» мобильных устройств, утверждают источники. Если бы из этих же экранов Samsung решил сделать побольше смартфонов под собственным брендом, то ни за что не продал бы так много.