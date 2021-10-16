 

Samsung неплохо заработал на поставках дисплеев

16.10.2021, 2:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Корейский Samsung неплохо заработал на американских смартфонах, для которых он начал поставлять экраны собственного производства. Речь идет о новой линейке iPhone 13, которая совсем недавно вышла на мировой рынок, однако уже обрела статус самой популярной в сегменте мобильных телефонов.

По некоторым данным, только на этом «Самсунг» сумел заработать сотни миллионов американских долларов. По крайней мере, звучит число 124,76 млн проданных в третьем квартале экранов, что почти на четверть больше, чем в предыдущий период.

Из этого количество почти половина пошли на сборку «яблочных» мобильных устройств, утверждают источники. Если бы из этих же экранов Samsung решил сделать побольше смартфонов под собственным брендом, то ни за что не продал бы так много.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.11 / Нефть подешевела в рамках коррекции

23.08 / На саммите первых леди в Киеве основали международную платформу для решения гуманитарных проблем

31.05 / Кабмин Украины назначил нового директора порта Южный

04.03 / В РФ рекордно снизилась младенческая смертность

10.07 / Новый iPad Pro представят в компании Apple

21.09 / МИД Великобритании вызвал советника-посланника посольства России. С ним обсудят причастность третьего россиянина к отравлению Скрипаля

09.12 / “Даже если были грешки, не обязательно, чтобы кто-то знал”. Климашенко рассказал, был ли у него роман с Tayanna

20.03 / Управление делами президента России закупает презервативы и сигареты

28.03 / NBC – самый кровавый день переворота — путчисты в Мьянме убили более 100 гражданских

21.04 / Готовившим покушение на Лукашенко предъявили обвинение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика