Ссоры, интрижка на работе и “легкие” деньги: что ждет знаки зодиака во второй половине октября

12 октября, как говорят астрологи, закончился период ретроградного Сатурна. А это значит, что сейчас планета проявляет наибольшую активность. Кому сильно повезет во второй половине месяца и какие знаки зодиака ждут изменения в личной жизни?

Астролог Людмила Митрохина рассказала Wday, что в этот период Сатурн поможет всем людям творческих профессий. Под покровительством небесного тела все, кто связан с музыкой, поэзией, писательством, живописью и танцами, смогут успешно закончить начатые дела.

Все дело в том, что планета любит творческих людей. Однако остальным раньше времени расстраиваться не стоит

—

Сатурн поможет и тем, кто сделает первые шаги в креативной профессии.

Вместе с успехами придут и проблемы сердечных дел

—

недавно небесное тело вступило во взаимодействие с несовместимой для него Венерой. В этот период у многих пар могут начаться разногласия, ссоры и даже возникнуть мысли о скором разводе. Поэтому Митрохина советует не принимать поспешных решений и действовать обдуманно. А на некоторые знаки зодиака планета окажет особенное влияние.

Близнецы

Близнецам в этот период повезет с добрыми новостями и поступлением “легких” денег. Однако в личной жизни у знака намечаются трудности: могут возникнуть конфликты со второй половинкой, которая стала уделять отношениям чуть меньше внимания.

Стрелец

Стрельцам во второй половине месяца стоит быть осторожными со своими желаниями

—

Венера, взаимодействуя с Сатурном, находится в Стрельце. Этот знак может испытывать непреодолимую страсть к другому партнеру и завести легкую интрижку на работе, разрушив этим свои отношения с возлюбленным. Однако новое увлечение, в свою очередь, может позитивно сказаться на карьере.

Водолей

Особенно недовольными в этот период станут Водолеи. Знак почувствует желание раскритиковать партнера, что негативно скажется на отношениях. По словам эксперта, Водолеи, так или иначе, выведут партнера на эмоции и спровоцируют конфликт. Главное

—

восстановить мир в семье после активности небесного тела.