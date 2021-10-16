 

Вопрос дня: Как в Корее играют в кальмара?

16.10.2021, 1:54, Новости дня
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Это детская игра, завоевавшая в Южной Корее популярность в 70-е годы. Игра до сих пор настолько популярна, что на детских и спортивных площадках во дворах Сеула и других городов власти изначально наносят необходимую для этого разметку. По форме разметка напоминает головоногое и представляет собой два круга – один наверху, второй внизу. Верхний круг пересекает большой треугольник, нижний – квадрат примерно того же размера.

Дети делятся на две группы: защита и нападение. Защитники могут бегать где угодно в пределах нарисованных фигур; атакующие сначала собираются в верхнем кругу, но почти сразу покидают его. Далее они все время находятся за пределами поля, прыгая только на одной ноге.

Задача нападающих – прорвать оборону и захватить территорию. Защитникам необходимо отстоять границы и вытолкать агрессоров за пределы площадки. Участники обеих команд могут тянуть друг друга в стороны, оттаскивать и толкаться. «Это тяжело физически. И каждый раз, когда мы играли, кто-нибудь обязательно получал травму, рвал одежду и плакал. Так что в нее всегда играли последней», – вспоминает в интервью CNN кинорежиссер Хван Дон Хёк, который в детстве часто играл в кальмара с ровесниками, а недавно снял одноименный нашумевший сериал.  

Примечательно, что нападающие могут попытаться облегчить себе задачу. Так, если участник атаки сумеет проскакать на одной ноге по линии между верхней и нижней частями кальмара, он автоматически может начинать использовать уже обе ноги, пишет AS.

Атакующая команда побеждает, как только хотя бы один из ее членов обходит все препятствия и заступает ногой в треугольник – в голову кальмара. Но этот треугольник очень мал – его образуют верхний круг и большой треугольник. С этого момента проигравшая сторона именуется «мертвой».

Теги: 

кино
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игры
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Южная Корея
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