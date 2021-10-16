В колонии Владикавказа произошел бунт

В колонии во Владикавказе (Северная Осетия) около 200 заключенных устроили бунт, информирует источник в полиции региона.

«Около 200 человек устроили беспорядки в колонии», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства. На место выехала скорая помощь. Пока информации о пострадавших не поступала.

Позже стало известно, что силовикам удалось подавить волнения в исправительной колонии №1. В исправительном учреждении наказание отбывают около 600 человек.

«Волнения удалось подавить», – сказал представитель экстренных служб РИА Новости.

Ранее сообщалось, что во время драки в исправительной колонии Амурска Хабаровского края погибли два человека. Мужчины устроили драку и были убиты тупыми предметами, похожими на ножки от стула. Один из участников конфликта отбывал срок за убийство и был так называемым лидером.