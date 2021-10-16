Опубликовано видео уничтожения БПЛА комплексами «Панцирь-С» в Сербии

На российско-сербских учениях «Славянский щит – 2021» расчеты ЗРПК «Панцирь-С» сбили летающую воздушную мишень вертолетного типа, сообщают СМИ.

БПЛА может лететь на высоте 2,5 тыс. м и развивать скорость 130 км/ч. На российско-сербских учениях впервые применили такую мишень-беспилотник. Опубликовано видео, как ЗРПК «Панцирь-С» сбивают воздушную мишень, передает «Звезда».

14 октября на сербской авиабазе Батайница состоялась торжественная церемония открытия сербско-российских учений «Славянский щит-2021». Учения завершатся 17 октября 2021 года. ЗРПК «Панцирь-С» ВКС РФ впервые принимают участие в учениях на территории зарубежного государства.