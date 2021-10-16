 

НАК “Нафтогаз” призвала Еврокомиссию присоединиться к дебатам по “Северному потоку – 2”

16.10.2021, 1:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Чтобы исключить любую предвзятость с украинской стороны, Еврокомиссия обратилась к специальному агентству, которое функционирует в ЕС, чтобы они сделали непредвзятый анализ всех рисков и потенциальных угроз, связанных с реализацией “Северного потока – 2”, – рассказала Стефанишина.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация “Газпром” 10 сентября. 4 октября “Газпром” сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода “Северный поток – 2”.

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль говорила в сентябре, что газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск “Северного потока – 2” должна одобрить Еврокомиссия, рассказывал председатель правления НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Генеральный директор компании “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

В начале октября Федеральное сетевое агентство ФРГ потребовало от оператора “Северного потока – 2” подтвердить, что газопровод соответствует нормам ЕС.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил 15 сентября, что немецкий регулятор может выдать разрешение на запуск газопровода “Северный поток – 2” к началу 2022 года.

14 октября в РФ заявили, что “Северный поток – 2” будет готов к запуску в ближайшие дни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.07 / Захарова заявила о роли пандемии в деле единения россиян

27.06 / В Ровенской области человека ударила молния, он госпитализирован

19.02 / Мужчины назвали желанные подарки к 23 февраля

15.11 / Приставки Xbox Series X продавались с рекордной скоростью

28.06 / ЕС отреагировал на решение Минска покинуть «Восточное партнерство»

02.07 / Аккаунт МИД РФ в Twitter взломали

03.06 / В Кремле рассказали об участии Путина в церемонии подписания инвестпроектов в рамках ПМЭФ

27.08 / “Заболеваемость может подняться”. Главный санврач назвал города Украины, где возможна вспышка COVID-19

25.05 / Писатель Быков: Говорить, что для спасения Протасевича ничего нельзя сделать, – стыдно. Все можно сделать, если захотеть

24.10 / Кипрский митрополит покинул литургию сразу после признания автокефалии ПЦУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика