 

В Чили оппозиция начала процедуру импичмента президенту после расследования Pandora Papers

16.10.2021, 1:36, Новости дня
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Семья президента продала горнодобывающий проект “Доминга” близкому другу Пиньеры. Часть платежа содержала пункт о том, что окружающую проект территорию не объявят охраняемой зоной. Предыдущее правительство оставило это условие, но администрация Пинеры отменила их, отметила газета.

Депутат от социалистической партии Хайме Наранхо заявил, что оппозиция обвиняет Пиньеру в открытом нарушении конституции, принципов честности и в серьезном посягательстве на честь нации.

Нижняя палата парламента сформировала комиссию из трех членов оппозиции и двух членов правящей коалиции. Они будут анализировать обвинения, выдвинутые чилийскому лидеру. Пиньере дадут 10 дней на ответ, после этого нижняя палата проголосует за то, чтобы передать обвинения в сенат, где правящая коалиция Chile Vamos занимает 15 из 43 мест. Такая расстановка сил делает импичмент Пиньеры маловероятным, пишет Chile Today.

Прокуратура Чили объявила о начале расследования в отношении Пиньеры по обвинениям в налоговых нарушениях и взятках при продаже горнодобывающего проекта “Доминга”, добавило Associated Press. Расследование Pandora Papers указывает, что президент Чили использовал офшорные компании на Британских Виргинских островах, чтобы совершать сделки по этому проекту.

Контекст:

Международный консорциум журналистов 3 октября опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.

Среди 336 политиков, которые фигурируют в расследовании офшорных схем, 38 являются украинцами. На втором месте – Россия (19), на третьем – Колумбия, ОАЭ и Гондурас (по 11).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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