 

BioNTech и Pfizer запросили разрешение на применение их вакцины в Евросоюзе для детей в возрасте 5-11 лет

16.10.2021, 1:36, Новости дня
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Те же данные были отправлены в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Отмечается, что в исследовании вакцины приняли участие 2268 детей в возрасте от пяти до 11 лет.

Для них использовали меньшую дозу, чем обычно вводят взрослым.

Pfizer и BioNTech заявили, что результаты исследований показали “сильный иммунный ответ”.

20 сентября компания Pfizer сообщала, что вакцина Comirnaty эффективна для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Эффективность препарата проверяли в трех возрастных группах: 5–11 лет, два – пять лет, шесть месяцев – два года.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

10 мая FDA расширило перечень людей, которым можно в экстренном порядке прививаться вакциной против коронавируса производства Pfizer/BioNTech, включив в него подростков 12–15 лет. 13 мая в США началась вакцинация детей в возрасте 12–15 лет.

США стали второй страной, одобрившей препарат Pfizer/BioNTech для детей, первой аналогичное решение приняла Канада. Препарат одобрили после того, как 31 марта Pfizer и BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины от COVID-19 для подростков 12–15 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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