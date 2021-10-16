Смартфоны iPhone 13 P и Nokia 3310 испытали на прочность

Один из энтузиастов, ведущий свой блог из Украины, решил испытать на прочность смартфоны и сравнить, который крепче: iPhone 13 P или Nokia 3310? Он бросил оба аппарата с высоты двадцатого этажа, а затем рассказал, что из этого получилось.

Вопреки первоначальным ожиданиям, новенький iPhone оказался крепче. А Nokia рассыпалась на части, ударившись о конструкцию лестничного пролета еще задолго до того, как могла бы долететь до самого низа.

«Яблочный» же смартфон потерял только заднюю панель. Его бросали вниз трижды, но экран получил настолько незначительные повреждения, что гаджет продолжал оставаться в рабочем состоянии. Но есть один маленький секрет: iPhone летал в фирменном чехле, обладающем неплохими защитными качествами.