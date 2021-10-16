AirPods хотят использовать в качестве слухового аппарата и термометра

Как сообщают инсайдеры, близкие к компании Apple, специалисты продолжают работать над усовершенствованием наушников AirPods и пытаются наделить их несвойственными для аналогичных устройств функциями.

Впрочем, до сих пор не понятно, что до этого все еще никто не додумался. В наушниках же есть динамики, а при помощи смартфона можно принимать звуки на микрофон и усиливать их. Значит, достаточно обеспечить необходимое ПО, и мы получим самый настоящий слуховой аппарат.

Кроме того, наушники постоянно касаются тела. Так почему бы не воспользоваться и этим, осуществляя постоянный контроль тепмературы организма? Предположительно, именно эти возможности появятся в одной из будущих моделей AirPods.