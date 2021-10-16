Испытания платформы для вакцин от нескольких вирусов начались в России

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16.10.2021, 1:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПроводятся доклинические исследования платформы для вакцин, которые смогут в дальнейшем защищать сразу от нескольких разных вирусов или нескольких вариантов одного вируса, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург пояснил, что доклинические испытания проводятся на обезьянах. Как отметил директор Центра имени Гамалеи, «смысл этой технологии в том», что «можно сразу же защищать от различных штаммов одного возбудителя или даже от различных вирусов, циркулирующих в человеческой популяции в одно и то же время». Гинцбург сказал, что «возможен такой подход», при котором совмещаются «различные антигены вирусов гриппа и коронавируса», передает ТАСС.

Напомним, Российский фонд прямых инвестиций опубликовал итоги испытаний комбинации «Спутника Лайт» c зарубежными вакцинами. Сообщается, что вакцина «Спутник Лайт» отлично показала себя в роли бустерной при комбинации с вакцинами Moderna и AstraZeneca, связка с китайским препаратом Sinopharm оказалась неэффективной.



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