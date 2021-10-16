СНБО Украины ввел санкции из-за выборов в Госдуму РФ, еще четыре области – в “красной” зоне карантина. Главное за день

Коронавирус в Украине

В Украине за прошлые сутки подтвердили 13 624 случая коронавирусной инфекции, число умерших от COVID-19 превысило 60 тыс. человек.

С 15 октября в “красную” зону карантина перешла Херсонская область. Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила установить с 18 октября “красный” уровень эпидопасности распространения COVID-19 на территории еще четырех регионов – Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Украинские медики сообщили, что больницы быстро заполняются пациентами с COVID-19, количество тяжелых случаев растет. Пика заболеваемости в стране ожидают в конце октября.

Санкции СНБО

Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против 237 человек, причастных к проведению выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины.

План обороны Украины

СНБО Украины на заседании 15 октября утвердил план обороны Украины. Есть “четкое понимание”, какие органы должны работать “в случае ситуации”, а также каким способом будут привлекаться представители территориальной обороны, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Визит Зеленского в Великобританию

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский посетит Великобританию. Посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко анонсировал встречу между Украиной и Великобританией на уровне министров иностранных дел в рамках стратегического диалога.

По словам Пристайко, в рамках соглашения между странами Украина получит от Великобритании ракетное оружие.

Встреча в нормандском формате

Спикер Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Россия демонстрирует нежелание проводить встречу в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе.

Разумкова исключили из состава СНБО

Зеленский подписал указ, которым ввел в персональный состав СНБО главу Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Этим же указом глава государства вывел из СНБО бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Отопительный сезон в Украине

Глава НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко сообщил, что в украинских хранилищах находится достаточно газа, необходимого для отопительного сезона.

Перепись в аннексированном РФ Крыму

В оккупированном РФ Крыму в рамках всероссийской началась перепись населения, она продлится до 14 ноября. МИД Украины и ЕС осудили ее.

Голодовка Саакашвили

Третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили голодает в грузинской тюрьме уже 15 дней. Его врач рассказал, что Саакашвили не отступит от своих планов.

В то же время нардеп от “Слуги народа” Елизавета Ясько, состоящая в отношениях с Саакашвили, рассказала, что у политика начались проблемы с речью, моторикой и цветом лица.

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