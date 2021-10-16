 

В Пентагоне рассказали, с кем встретится министр обороны США во время визита в Украину

16.10.2021, 0:42, Новости дня
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“Остин в эти выходные отправится в поездку, чтобы посетить Грузию, Украину и Румынию, а также поучаствовать в заседании министров обороны НАТО в Бельгии”, – отметили в Пентагоне.

Во время встречи чиновники обсудят прогресс Украины в реализации реформ в сфере обороны, необходимых для продвижения евроатлантических целей Украины, и сотрудничество в Черноморском регионе, сообщили в ведомстве.

“Министерство обороны США поддерживает европейских союзников и партнеров перед лицом дестабилизирующих действий России в критически важном Черноморском регионе, министр обороны ожидает встречи с коллегами и другими высокопоставленными чиновниками, чтобы подтвердить приверженность США безопасной, стабильной и процветающей Европе”, – заявили в министерстве.

Контекст:

Остин приедет в Украину в рамках сотрудничества по документам, подписанным между Минобороны Украины и Пентагоном в августе этого года, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября.

Украинская делегация 31 августа этого года находилась с рабочим визитом в Пентагоне. Между Украиной и США были подписаны два документа – о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки и о стратегических основах оборонного партнерства между ведомствами.

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

30 июля Палата представителей Соединенных Штатов Америки проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине в этом году до в общей сложности $481,5 млн, включая $125 млн военной помощи. Для вступления в силу законопроект должен быть поддержан Сенатом США и подписан президентом.

Накануне визита Зеленского в США президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине около $60 млн из средств Пентагона в качестве военной помощи. В пакет помощи входят поставки Украине бронебойных систем Javelin.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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