На складах в Украине нет достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона – Минэнерго

“На сегодняшний день запас угля на складах не соответствует тому количеству, которое должно было бы быть, но учитывая наличие контрактов, учитывая наличие возможностей оплачивать эти контракты и учитывая, что на сегодняшний день уголь уже импортированный начал ехать достаточно ритмично, мы считаем, что даже “с колес” работать абсолютно возможно будет”, – сказал он.

По словам замминистра, у Украины есть контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

“Мы очень рассчитываем на стабильную работу атомной генерации, мы действительно рассчитываем, что в эту зиму будут работать 13–14 [блоков АЭС], а в случае потребности – и 15-й блок”, – объяснил Немчинов.

Контекст:

На 4 октября на складах украинских теплоэлектростанций запасов угля в 3,55 раза меньше, чем должно быть на эту дату, сообщала национальная энергетическая компания “Укрэнерго”.

29 сентября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов говорил о 99-процентной технической готовности к началу отопительного сезона.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 30 сентября заявлял, что Кабинет Министров разработал план, который должен содействовать беспроблемному прохождению отопительного сезона. Он назвал эти шаги: установление фиксированной цены на газ, накопление 19 млрд м³ газа в подземных газовых хранилищах “для стабильного прохождения зимы”, внесение изменений в госбюджет и увеличение программы субсидий на 12 млрд грн; снижение цены на электроэнергию с 1 октября до 1,44 грн за кВт-час.

В конце сентября котировки октябрьских фьючерсов на уголь в Роттердаме выросли до $201,75 за тонну. За день цена на тонну угля взлетела на 16,96%, или на $29,25. По информации Bloomberg, такая цена за тонну угля побила рекорд 2008 года. Цена на уголь начала расти в условиях высокого спроса со стороны электростанций и на фоне низких запасов топлива в Европе. Также европейские производители электроэнергии массово скупают уголь из-за нехватки природного газа, писало Bloomberg.

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