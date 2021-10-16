Ляшко назвал два пути борьбы с COVID-19. Одним из них в Украине пренебрегают

“Сейчас мы имеем два эффективных пути противодействия распространению короновирусной болезни – вакцинация и карантинные ограничения. Но у нас почему-то продолжают пренебрегать возможностью сделать прививку, поэтому единственный выход для предотвращения коллапса медицинской системы – введение карантинных ограничений”, – отметил Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что в реанимации “нет ни одного вакцинированного”, а прививка “позволяет избежать тяжелого течения болезни”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С начала эпидемии в Украине по состоянию на 15 октября подтвердили почти 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло более 60 тыс. пациентов.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С 15 октября в “красной” зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в “красную” зону карантина перейдут Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине не были привиты.

По состоянию на 15 октября в Украине сделали более 14 млн прививок от COVID-19, завершили иммунизацию (получили обе дозы) 6,4 млн украинцев.

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