 

СМИ: французский суд отклонил иск Навальных к «Ив Роше»

16.10.2021, 0:28, Разное
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Французский судебный следователь отклонил иск Алексея и Олега Навальных о клевете к компании «Ив Роше». Об этом сообщает Le Telegramme.

Фото: Яндекс

Судебное расследование по этому делу было начато в феврале 2019 года. Прокур Максим Антие заявил, что подписал постановление о прекращении расследования еще 11 октября.

Адвокаты братьев Навальных Вильям Бурдон и Амели Лефебр сказали, что планируют подать апелляцию на это решение. Адвокат «Ив Роше» Жан Тамале заявил изданию Challenges, что это «обычно проведенное расследование, которое привело к наиболее логичному решению».

Дело «Ив Роше» — о «мошенничестве» — было возбуждено против Алексея и Олега Навальных в декабре 2012 года на основании заявления генерального директора ООО «Ив Роше Восток» Бруно Лепру. Братьев обвиняли в том, что они обманом навязали косметической компании «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» свою фирму в качестве посредника при оказании транспортно-логистических услуг.

Алексею Навальному дали 3,5 года условно и пять лет испытательного срока. Его брата Олега по этому же делу приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. В октябре 2017 года ЕСПЧ постановил, что приговор по делу «Ив Роше» был политически мотивированным, произвольным и необоснованным.

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В начале февраля 2021 году Алексею Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии около 2,5 года.

Источник: Новая газета



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