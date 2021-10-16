 

Астрономы предупреждают о приближении кометы Леонарда

16.10.2021, 0:24, Новости дня
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Периодический пролет около поверхности Земли крупных астероидов перестает быть интересной новостью. Но кометы к нам приближаются довольно-таки редко.

Именно такое событие произойдет 12 декабря текущего года. Астрономы предупреждают о появлении на небосклоне кометы Леонарда. Кстати, ее обнаружили только в начале января 2021-го. А первооткрывателем считают Грега Леонарда, по фамилии которого комета и получила свое название.

Расчеты показывают, что эта комета начала свой путь к солнцу 35 тысяч лет назад. Через месяц после того, как она пересечет земную орбиту, комета пролетит на расстоянии 0,62 астрономические единицы от Солнца. Искать комету следует в районе созвездия Большая Медведица.



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