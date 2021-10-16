 

Инсайдер опубликовал информацию о новой портативной консоли Nintendo

16.10.2021, 0:24, Новости дня
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Информация о новинке уже появлялась на страницах авторитетных интернет-изданий. Однако один из известных инсайдеров «слил» чуть ли не все технические характеристики последователя Nintendo Switch Pro.

Речь идет о новой портативной игровой консоли, напоминает он. Для нее Nintendo Switch Pro станет лишь образцом. Впрочем, японский производитель намерен, по данным специалиста, существенно улучшить данные устройства.

Так, несмотря на свою портативность, устройство получит экран, обеспечивающий картинку в качестве 4К. Это стало возможным в результате применения технологии DLSS, которую разработали в компании Nvidia. Этот же производитель представит и мощный процессор для игровой приставки.



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