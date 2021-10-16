Ученые из Венгрии доказали, что гороскопы – не полная чушь

В мире науки принято скептически и с легкой иронической улыбкой относиться к тому, что написано в гороскопах. Это касается даже самых качественных и «профессиональных» из них. Однако последние исследования венгерских ученых указывают на обратное.

Проведя изучение биографии и характеров 400 добровольцев, ученые сумели обнаружить связь между датой рождения человека и его характером.

Как минимум, удалось доказать что рожденные в зимние месяцы более склонны к депрессии. Те же, чей день рождения осенью, наоборот отличаются, как правило, большим оптимизмом и жизнерадостностью. Родившись летом, человек затем становится, порой, излишне эмоционален. А весенние дети вырастают еще большими оптимистами, чем осенние.