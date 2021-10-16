 

Госдеп не подтвердил участие США во встрече по Афганистану в Москве

16.10.2021, 0:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГосдепартамент пока не может подтвердить какие-либо встречи, либо участие американских представителей в предстоящей сессии в Москве по Афганистану, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

«У нас есть совпадение интересов со странами, подобными Россией, когда речь идет об Афганистане. Ранее мы находили формат «расширенной тройки» полезной. Мы приняли во внимание предстоящую сессию в Москве, но пока не можем со своей стороны подтвердить какие-либо встречи или участие», – приводит РИА «Новости» слова Прайса.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что РФ ожидает от США подтверждения участия спецпредставителя американского президента Залмая Халилзада во встречах «расширенной тройки» и «московского формата» по Афганистану, которые пройдут 19 и 20 октября в Москве.

Позже талибы*(движение «Талибан*» запрещено в России) подтвердили свое участие во встрече в московском формате по Афганистану.  До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с талибами.

Напомним, РФ заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану.  В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, РФ и афганские конфликтующие стороны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.03 / Volkswagen представил новый бюджетный кроссовер Volkswagen Taos для России

04.08 / В США приступили к разработке сверхзвукового пассажирского самолета

30.07 / В Smart Holding заявили, что причина банкротства Черноморского судостроительного завода – политический произвол

10.09 / Песков: Сомнений в попытках вмешательства в выборы в РФ нет

11.08 / BBC извинился за расистское оскорбление в своём сюжете

11.08 / Зеленский назначил на должности в украинские суды 16 судей

18.03 / САУ «Малка» применили на максимальную дальность на учениях в Амурской области

11.03 / Россиян предупредили о возможном попадании в базу данных ФССП из-за совпадения имен

31.10 / В РФ создана уникальная программа управления сотнями спутников на орбите

22.10 / Новые рекорды по COVID-19 в Украине, “Шахтер” обыграл “Реал”. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика