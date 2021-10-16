Госдеп не подтвердил участие США во встрече по Афганистану в Москве

Госдепартамент пока не может подтвердить какие-либо встречи, либо участие американских представителей в предстоящей сессии в Москве по Афганистану, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

«У нас есть совпадение интересов со странами, подобными Россией, когда речь идет об Афганистане. Ранее мы находили формат «расширенной тройки» полезной. Мы приняли во внимание предстоящую сессию в Москве, но пока не можем со своей стороны подтвердить какие-либо встречи или участие», – приводит РИА «Новости» слова Прайса.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что РФ ожидает от США подтверждения участия спецпредставителя американского президента Залмая Халилзада во встречах «расширенной тройки» и «московского формата» по Афганистану, которые пройдут 19 и 20 октября в Москве.

Позже талибы*(движение «Талибан*» запрещено в России) подтвердили свое участие во встрече в московском формате по Афганистану. До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с талибами.

Напомним, РФ заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану. В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, РФ и афганские конфликтующие стороны.