Мнение: День присоединения Казани к России
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Мой 85-летний отец сегодня поехал через весь город на митинг в честь «Дня памяти воинов, погибших при взятии Казани войсками Ивана Грозного».
Собралось человек триста, не больше. В основном старики….
Удивительно даже не то, что хоть кто-то вышел на этот митинг. Удивительно, что это мероприятие вообще согласовали.
Власти Татарстана, похоже, недолюбливают напоминаний, что 15 октября 1552 года завершилась осада Казани и произошло присоединение Казанского ханства к России….
Потому что латентные сепаратисты? А могли бы уже давно выйти с иницитивой утвердить 15 октября «День памяти воинов, погибших 15 октября 1552 года». Памяти и тех, кто штурмовал Казань, и тех, кто оборонялся…
Фотографии отсюда и отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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