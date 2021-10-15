 

Мнение: День присоединения Казани к России

15.10.2021, 23:50, Разное
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Мой 85-летний отец сегодня поехал через весь город на митинг в честь  «Дня памяти воинов, погибших при взятии Казани войсками Ивана Грозного».

Собралось человек триста, не больше. В основном старики….

Удивительно даже не то, что хоть кто-то вышел на этот митинг.   Удивительно, что это мероприятие вообще согласовали.

Власти Татарстана, похоже,   недолюбливают напоминаний, что 15 октября 1552 года завершилась осада Казани и произошло присоединение Казанского ханства к России….

Потому что  латентные сепаратисты? А могли бы уже давно выйти с иницитивой утвердить 15 октября «День памяти воинов, погибших 15 октября 1552 года». Памяти и тех, кто штурмовал Казань, и тех, кто оборонялся…

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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