Мнение: День присоединения Казани к России

Мой 85-летний отец сегодня поехал через весь город на митинг в честь «Дня памяти воинов, погибших при взятии Казани войсками Ивана Грозного».

Собралось человек триста, не больше. В основном старики….

Удивительно даже не то, что хоть кто-то вышел на этот митинг. Удивительно, что это мероприятие вообще согласовали.

Власти Татарстана, похоже, недолюбливают напоминаний, что 15 октября 1552 года завершилась осада Казани и произошло присоединение Казанского ханства к России….

Потому что латентные сепаратисты? А могли бы уже давно выйти с иницитивой утвердить 15 октября «День памяти воинов, погибших 15 октября 1552 года». Памяти и тех, кто штурмовал Казань, и тех, кто оборонялся…

Фотографии отсюда и отсюда

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