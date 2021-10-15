“Будут большие учения”. Данилов раскрыл детали плана обороны Украины

Этот документ СНБО утвердил на заседании 15 октября. Он “четко дает ответы на те вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной”, комментировал Данилов.

“Президент Украины [Владимир Зеленский] дал поручение. Будут большие учения по этому поводу. Но это будет происходить именно в то время, если будет военная ситуация. Там и кибербезопасность. План является абсолютно тайным, он есть. Над ним работали два года по заданию президента. Это обстоятельный документ”, – сказал он

По словам Данилова, все члены СНБО видели этот документ.

Контекст:

В сентябре 2019 года Зеленский подписал закон “Об обороне Украины”, автором которого он и является.

В законе разъясняется, что план обороны Украины – это составная часть оборонного планирования, содержащая совокупность документов, которые определяют содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

В марте 2020 года Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины, а также поручил Кабинету Министров и силовикам разработать его в соответствии с этой структурой.

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