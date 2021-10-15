 

“Будут большие учения”. Данилов раскрыл детали плана обороны Украины

15.10.2021, 23:48, Новости дня
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Этот документ СНБО утвердил на заседании 15 октября. Он “четко дает ответы на те вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной”, комментировал Данилов.

“Президент Украины [Владимир Зеленский] дал поручение. Будут большие учения по этому поводу. Но это будет происходить именно в то время, если будет военная ситуация. Там и кибербезопасность. План является абсолютно тайным, он есть. Над ним работали два года по заданию президента. Это обстоятельный документ”, – сказал он

По словам Данилова, все члены СНБО видели этот документ.

Контекст:

В сентябре 2019 года Зеленский подписал закон “Об обороне Украины”, автором которого он и является.

В законе разъясняется, что план обороны Украины – это составная часть оборонного планирования, содержащая совокупность документов, которые определяют содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

В марте 2020 года Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины, а также поручил Кабинету Министров и силовикам разработать его в соответствии с этой структурой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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