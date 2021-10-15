“Путин нервничает, шантаж не проходит”. Витренко заявил, что “Северный поток – 2” не удается запустить из-за позиции Украины

По его словам, “Северный поток – 2” не отвечает нормам европейского законодательства.

“Путин нервничает, потому что понимает, что шантаж, который он затеял по всей Европе, не проходит. Ему не удается запустить “Северный поток – 2″, даже когда он достроен”, – отметил Витренко.

Глава “Нафтогазу” рассказал об уровне падения транзита газа через украинскую ГТС.

“В прошлом году было забронировано для транзита через Украину 65 млрд м³ газа, в этом году – 40 млрд м³. Более чем в полтора раза меньше. Если посмотреть на суточные объемы транзита, увидим, что они упали примерно в два раза. Было в начале года 170 млн в сутки, сейчас примерно 80 млн”, – подсчитал он.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация “Газпром” 10 сентября. 4 октября “Газпром” сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода “Северный поток – 2”.

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль говорила в сентябре, что газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск “Северного потока – 2” должна одобрить Еврокомиссия, рассказывал председатель правления НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Генеральный директор компании “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

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