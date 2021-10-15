В Украине снижается потребление газа из-за его высокой стоимости – Минэнерго

“Рынок на то и рынок, что он вносит свои коррективы. […] К сожалению, сегодня цена [газа] такова, что много предприятий просто отказываются от его потребления, и, соответственно, потребление так же снижается, и это тоже фактор, который нужно учитывать”, – сказал он.

По словам замминистра, в стране регулярно проводятся совещания на газовые вопросы.

“Создаем соответствующие перечни предприятий, которые, возможно, придется ограничить в случае кризисного положения”, – объяснил Немчинов.

Контекст:

В опубликованном 15 октября интервью “Интерфакс-Украина” глава НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко заявил, что в украинских хранилищах (ПХГ) находится достаточно газа, необходимого для прохождения отопительного сезона – почти 19 млрд м³.

В мае в “Нафтогазі” сообщали, что за время предыдущего отопительного сезона из ПХГ отобрали 13,2 млрд м³ и там осталось еще 15,1 млрд м³. Закачку газа в хранилища Украина возобновила в мае.

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