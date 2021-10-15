 

Пик заболеваемости COVID-19 в Украине придется на конец октября – Данилов

15.10.2021, 23:48, Новости дня
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“Мы считаем, что пик будет с 25 октября, у нас будет 10 сложных дней. Мы рассчитываем, что в больницах будет 50–55 тыс. человек одномоментно. Но мы считаем, что наша система готова. Единственный вопрос, который вызывает беспокойство, – это обеспечение кислородом”, – заявил он.

Данилов подчеркнул, что при заражении “индийским” штаммом коронавируса, который сейчас преобладает в Украине, больному крайне сложно поднимать уровень кислорода.

“Мы нуждаемся сейчас в очень больших объемах кислорода. Если раньше, когда человек болел, то хватало от пяти до 12 литров, то сегодня у нас есть случаи, когда нужно сразу 15, 20 и 30 литров”, – рассказал он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С начала эпидемии в Украине по состоянию на 15 октября подтвердили почти 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло более 60 тыс. пациентов.

Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине не были привиты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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