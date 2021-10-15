Ученые рассказали, как на человека влияют плохие новости

Никто не любит читать или смотреть плохие новости, но все-таки мы делаем это. И напрасно, говорят ученые. Ведь всего за несколько минут плохие новости могут надолго испортить вам настроение, что приведет к плачевному эмоциональному состоянию.

Исследования на эту тему проводили в Эссекском университете. Британские ученые взялись за эту тему, так как многие начали жаловаться на плохое психическое состояние во время пандемии.

Они заметили, что обилие плохих новостей создает повышенные риски беспричинной тревоги и возникновения депрессии. Данное предположение было проверено в фокус-группах. Оказалось, что те участники, которые вовсе не смотрели и не читали новости, чувствовали себя намного увереннее, а их настроение отличалось хорошим оптимизмом.