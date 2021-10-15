 

Автомобиль с турецкими военными подорвался в Сирии

15.10.2021, 23:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ сирийской провинции Идлиб пострадали несколько турецких военных, их машина подорвалась на взрывном устройстве, сообщили СМИ.

Al-Ikhbariya со ссылкой на местные источники сообщила, что инцидент произошел на трассе Баб аль-Хава в провинции Идлиб. Отмечается, что в «рядах турецких оккупационных сил» есть пострадавшие, передает РИА «Новости».

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в пятницу, что борьба страны в Сирии станет совсем другой. При этом он заверил, что Турция «будет вести борьбу как с террористическими организациями, поддерживаемыми США», то есть курдами, так и с силами режима» президента Сирии Башара Асада.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.06 / СБУ заявила о разоблачении экс-боевика “ЛНР” в Национальной полиции

30.08 / Преемник Меркель призвал усилить ЕС после решений США по Афганистану

01.08 / SZ – холодная война в бассейне — американскому пловцу пришлась не по вкусу победа россиян

03.05 / В Украине за сутки подтвердили наименьшее с февраля число новых случаев COVID-19

03.10 / Мужская сборная РФ по настольному теннису впервые вышла в финал ЧМ

20.06 / Стала известна сумма вменяемой арестованному подполковнику ФСБ взятки

28.02 / В Украине за сутки выявили менее 6 тыс. новых случаев COVID-19

02.11 / В Украине более 1,5 тыс. осужденных пожизненно – Минюст

12.07 / В Госдуме указали на неадекватность английских болельщиков

18.10 / На МКС починили систему подачи кислорода в российском модуле. Утечка там началась еще в августе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика