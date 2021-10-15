 

Стала известна причина беспорядков в колонии во Владикавказе

15.10.2021, 23:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБеспорядки в колонии во Владикавказе организовали двое рецидивистов из-за плановых обысков, сообщили в пресс-службе ФСИН.

Во ФСИН указали, что в ФКУ ИК-1 «отбывают наказание лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений». В колонии «проводились плановые обыскные мероприятия». В ходе обысков «двое осужденных отрицательной направленности», которые содержались в штрафном изоляторе, «отказались подчиниться законным требованиям сотрудников».

Рецидивисты решили дестабилизировать работу ИК и призвали других осужденных устроить массовые беспорядки. Те, «поддавшись на провокацию», устроили «погром оборудования, принялись ломать локальные ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры», передает ТАСС.

Сейчас «предпринимаются меры по стабилизации обстановки». Отмечается, что «ситуация находится на контроле у руководства ФСИН России». На место прибыло руководство регионального УФСИН, сотрудники надзорных и правоохранительных органов, уполномоченный по правам человека. Источник в силовых структурах региона сообщил, что «был поднят ОМОН».

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что сообщения о начавшемся бунте в ИК-1 Владикавказа поступили на горячую линию по борьбе с пытками в местах лишения свободы при ОНК.

Напомним, в колонии во Владикавказе около 200 заключенных устроили бунт. Сообщалось, что силовикам удалось подавить волнения. В исправительном учреждении наказание отбывают около 600 человек. В начале октября секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников указывал, что инциденты с заключенными в местах лишения свободы – это пережитки 90-х годов и влияние тюремной субкультуры на руководство колоний.



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