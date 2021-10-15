Мнение: Украинский вопрос. В ожидании изменений

Украинский вопрос. В ожидании изменений

Похищение гражданина России, который работал наблюдателем СЦКК в районе разведения сил «Золотое-5», стало наглядной иллюстрацией тезисов недавней статьи Медведева о том, что с Украиной разговаривать в общем-то не о чем. Не то, чтобы в статье Медведева содержались какие-то новые вещи, наоборот, она представляла из себя компиляцию хорошо известных тезисов о том, что Украина уже давно не определяет свою судьбу и не обладает должной субъектностью для того, чтобы ее определять. А раз так, имеет смысл говорить с теми, кто что-то на Украине решает, а с теми, кто ничего не решает, разговаривать не о чем.

Статья появилась накануне переговоров с Нуланд, которую, несмотря на санкции, допустили в Москву, где обсуждалась в том числе и Украина без самой Украины. Обсуждение Украины и ее будущего в отсутствие самой Украины уже давно стало хорошим тоном, отражающим реальное место Украины в системе международных отношений. Поэтому в Москве этот момент еще раз целенаправленно артикулировали перед переговорами с Нуланд, а США, несмотря на то, что они в публичной риторике постоянно заявляют о «праве Украины определять свою судьбу самостоятельно», на деле, как и в случае с обсуждением с Германией «Северного Потока – 2», без проблем обсуждают будущее Украины с Россией.

Разумеется, США была бы более выгодна схема, где Россия договаривается с Украиной, которой США открыто манипулируют. Но так как эта схема не прошла, а проблемы отношений с РФ требуют обсуждения, США по своей инициативе начали обсуждать ситуацию на Украине с РФ, хотя формально Вашингтон не отходил от первоначальных требований о сдаче Россией ее позиций на Украине и Крыма. Это отнюдь не означает, что в сложившимся стратегическом тупике что-то поменялось. Это лишь показало, что США буду вести свою линию на Украине без учета мнения Украины. Не то, чтобы это было большим секретном, но администрация Байдена за последние месяцы целенаправленно это демонстрирует, пренебрегая Зеленским и периодически указывая ему его реальное место.

Так как киевские марионетки опасаются, что могут стать жертвой каких-то договоренностей, в которых они не принимают участие, то они с одной стороны пытаются понравиться текущей администрации, а с другой стороны воспроизводят примитивные провокации на Донбассе или на границе с Крымом, чтобы таким образом поддерживаться градус конфликта и привлекать к себе внимание.

Вот и сейчас, на фоне продолжающегося на Украине офшорного скандала, митингов и маршей нацистов и преследования оппозиции, в Киеве увидели, что США по своим причинам пытаются о чем-то договориться с Кремлем, не особо заботясь о том, как это будет выглядеть на Украине. Поэтому под визит Нуланд на линии фронта усилились обстрелы, а затем состоялось похищение гражданина РФ. Разумеется, это не приближает, а отдаляет Зеленского от встречи с Путиным. Более того, уже на следующий день после захвата наблюдателя СЦКК были заявлено, что переговоры по линии министерств иностранных дел стран нормандского формата к успеху не привели и к встрече лидеров России, Франции, Германии и Украины предпосылок нет.

Россия как и раньше напоминает о том, что пока не выполнены соглашения саммита 2019 года (единственный раз, когда Зеленский встретился с Путиным, но свел все к мифическому похищению унитазов с кораблей «волчьей стаи» Порошенко), а Украина не выполнила свои обязательства по Минску-2, то и встречаться второй раз смысла особого нет. При этом Украина официально заявляет, что единственным переговорным форматом она ныне считает только «нормандский формат». Как нетрудно догадаться, при такой позиции переговоров по существу просто не будет, так же, как и не будет каких-либо переговоров по существу между Украиной и ЛДНР. Возможны будут лишь эпизодические встречи с программируемым итогом «договорились договариваться дальше».

Разумеется, если бы Россия и США заключили какую-либо сделку по Украине, то у Вашингтона вполне достаточно рычагов, чтобы скорректировать позицию Украину в любом удобном им направлении. Но на текущий момент речь о подобных сделках между Москвой и Вашингтоном не идет. По итогам визита Нуланд стороны сдержанно заявили о некоторых подвижках, которые возможно выльются в некоторое смягчение дипломатической войны и продолжение контактов по ряду вопросов, вроде «стратегической стабильности», «гонки вооружений» и «китайского вопроса». Позиция обеих сторон по Украине хорошо известна, и вряд ли она может быть решена какими-то компромиссами сугубо по украинскому вопросу, тем более что США, контролирующие большую часть Украины, не считают нужным идти на серьезные уступки, а наоборот – требуют таковых от России, что затрудняет какие-либо практические переговоры.

Но если перейти на макроуровень, то вот тут уже все становится интереснее, так как в американском истеблишменте достаточно сильны те круги, которые считают, что США необходимо сосредоточиться на конфликте с Китаем за мировую гегемонию, а для этого важно не допустить формирования полноценного российско-китайского военно-политического альянса, который, с точки зрения части американского истеблишмента, США победить не смогут. А раз так, то необходимо заморозить конфликт с Россией, в том числе и через раздел сфер влияния, где Украина уже рассматривается как предмет для торга и разменная монета, в числе прочих вопросов, которые с точки зрения противостояния с Китаем уже не выглядят приоритетными. Поэтому, контакты Белого Дома с Кремлем на Украине постоянно воспринимают как потенциальный риск каких-то кулуарных сделок, где Украину просто обменяют на что-то, если антикитайский курс станет давлеющим в американской политике.

И в этой связи слабое сопротивление администрации Байдена достройке «Северного Потока – 2», похожий на бегство уход из Афганистана, создание антикитайского альянса США, Британии и Австралии, пренебрежительное отношение Байдена к переговорам с Зеленским, публикация структурами Сороса компромата на Зеленского и, наконец, визит Нуланд в Москву – все вместе выглядит достаточно тревожно для режима в Киеве.

Поэтому они пытаются не только привлечь к себе внимание активизацией войны на Донбассе или провокациями на границе Крыма, но и дать козыри в руки тех кругов американского истеблишмента, которые считают, что США не должны ослаблять давления на Россию, а наоборот – усиливать давление на нее, чтобы заставить Москву заключить мир на Украине на американских условиях, чего США безуспешно 7 лет добиваются с помощью санкций и разноплановой кампании давления на РФ.

Зеленский и Ко тут просто копируют действия Порошенко в рамках продолжающегося сужения пространства решений, когда, кроме как спекуляцией на войне с Россией, невозможно объяснять сужающемуся электорату провалы во внутренней и внешней политике и невыполненные предвыборные обещания. В итоге ухудшенная копия Порошенко сталкивается с нарастающими внутренними проблемами, а с другой стороны – оказывается перед лицом проблем во внешнем контуре управления, который все чаще озабочен отнюдь не Украиной, а другими делами.

И так как мелкие провокации вроде обстрела детского сада или перебитого водопровода не производят должного эффекта, нужна кровь (не важно, своя или чужая) или же совсем уж наглые провокации, вроде подрыва газопровода в Крыму, прорыва через Керченский пролив или захвата российского наблюдателя, дабы после ответной реакции (какой бы она ни была) снова завопить про российскую агрессию. В случае с захваченным офицером СЦКК про российскую агрессию завопили еще до какой-либо официальной реакции, что наглядно показывает, какую пропагандистскую кампанию планирует раскручивать шайка Зеленского.

Поэтому говорить с ней (в отличие от США) действительно не о чем, это временщики, которые будут действовать в подчинении внешнего контура управления в рамках максимально враждебного для РФ курса, формируя угрозы как для РФ в целом, так и для отдельных российских граждан в частности. И как показывает практика, такие проблемы сами собой не решаются, так же как сама собой не решится проблема похищенного гражданина РФ. Тут мало просто сидеть и ждать, надо предпринимать определенные усилия для ликвидации угрозы для России в целом и для отдельных граждан РФ в частности.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/ukraina/ukrainskiy-vopros/ – цинк

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