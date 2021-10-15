Витренко о транзите российского газа: Путин хочет вернуть Украину в прошлое

“Путин постоянно говорит, что российский газ нельзя перепродавать в другие страны. Что это означает для Украины? Только одно: возвращение к кабальным условиям контрактов. Просто напомню, что [в 2014 году] Украина в среднем платила “Газпрому” за газ на $5 млрд больше, чем получала за транзит. Нам точно не нужно возвращаться в это прошлое, а вот Путин хочет нас туда вернуть”, – сказал он.

Глава “Нафтогазу” отметил, что Украина заинтересована в американских санкциях против России в связи со строительством газопровода “Северный поток – 2”, “чтобы Путину и со стороны США, и со стороны ЕС, и со стороны Германии были поставлены четкие условия”.

“Он должен прекратить использовать газ как оружие – подчеркиваю: прекратить, потому что он сейчас это делает. Это, в частности, проявляется в том, что в этом году “Газпром” подает для транзита газа в Европу через Украину в полтора раза меньше газа. И в том, что “Газпром” отказывается продавать газ европейским компаниям на границе РФ и Украины”, – объяснил Витренко.

По его словам, “Газпром” фактически заблокировал транзит в Европу через Украину “для всех остальных”.

“Блокируется транзит газа из Центральной Азии. И пока он выполнит эти условия, нельзя создавать ожидания, что “Северный поток – 2” может заработать. Путин прибегает к шантажу, когда он считает, что есть высокие шансы добиться своего. […] Нам выгодно обратное – чтобы США и Европа заняла жесткую позицию, чтобы Путин понял, что его шантаж вызвал обратную реакцию. И чтобы тогда Путин был вынужден менять позицию. Чтобы “Газпром” пустил больший объем газа через Украину, поскольку тогда снизится цена”, – считает глава “Нафтогазу”.

Контекст:

“Нафтогаз” и российский “Газпром” 30 декабря 2019 года подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО “Оператор ГТС Украины”.

В августе 2021 года биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет, превысив отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Стоимость ноябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на лондонской бирже ICE в ходе торгов 6 октября обновила исторический рекорд и достигла €161,5 за 1 МВт-ч ($1976 за 1 тыс. м³). Позже цена газа снизилась.

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация “Газпром” 10 сентября. 4 октября “Газпром” сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода “Северный поток – 2”.

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль говорила в сентябре, что газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск “Северного потока – 2” должна одобрить Еврокомиссия, рассказывал Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет.

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Генеральный директор компании “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

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