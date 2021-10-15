 

Борьба с контрабандой на таможне принесла в бюджет Украины почти 50 млрд грн – Данилов

15.10.2021, 22:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мы бы хотели, чтобы было больше, но на сегодня пока так. Вопрос на контроле у президента [Украины Владимира Зеленского]. На следующей неделе будут встречи с руководителем таможни [Павлом Рябикиным], министром финансов [Сергеем Марченко], главой СБУ [Иваном Бакановым], представителями аппарата СНБО и обговорим усиление кадрового потенциала работы нашей таможни”, – отметил он.

Данилов предположил, что по итогам встречи некоторые таможенники лишатся должностей. По его словам, Зеленский настаивает, чтобы на законодательном уровне за контрабанду отправлять в тюрьму. 

“Сейчас очень либеральное законодательство и люди этим пользуются […] Более того, президент говорит, что 20 лет надо за это давать”, – заключил секретарь СНБО.

Контекст:

Верховная Рада на заседании 13 июля этого года приняла в первом чтении и за основу законопроект №5420 о криминализации контрабанды. Этот проект закона в Раду внес президент Украины Владимир Зеленский 23 апреля. 

2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде.

Под санкции попали одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин (Зеленский называл его “одним из крестных отцов контрабанды в Украине”), закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой), черновицкие бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еримичук, бывший сотрудник Закарпатской таможни, президент футбольного клуба “Минай” Валерий Пересоляк, экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало и бывший сотрудник СБУ Александр Кравченко.

Санкции против них ввели на три года. Им, в частности, заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили участвовать в приватизации государственного имущества (.doc).

Зеленский заявил, что, по данным СНБО и СБУ, этих людей можно назвать “топ-10 украинских контрабандистов”. Он пообещал, что это “первая десятка, но точно не последняя”.

15 апреля СНБО ввел второй пакет санкций за контрабанду против еще 13 физических и ряда юридических лиц.

14 апреля СМИ сообщили, что Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины Альперина, Еримичука и Араика Амирханяна (он попал во второй пакет санкций СНБО за причастность к контрабанде). Сообщалось, что у всех троих есть гражданства других государств: у Альперина – израильское, у Амирханяна – армянское, у Еримичука – румынское.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.07 / Тихановская решила встретиться с Байденом и Блинкеном

01.01 / Экономисты дали прогноз по курсу рубля на 2021 год

08.01 / Подборка обнаженных мужских торсов звезд украинского шоу-бизнеса, спорта и политики. Как знаменитости выглядят без одежды?

05.01 / США разместили беспилотники и военных на базе в Румынии

02.09 / Лето 2021 года стало вторым среди самых жарких в Киеве за историю метеонаблюдений

31.08 / Генсек ООН заявил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афганистане

14.12 / За кибератакой на министерства США стоят хакеры, сотрудничающие со спецслужбами России

25.01 / «Главкосмос» рассказал о планах запустить туристов на орбиту в 2022-2023 годах

28.08 / Генпрокуратура РФ не видит необходимости в расследовании дела Навального

10.09 / “Какие хорошенькие”, “Счастливые”. Шепелев обнародовал фото с матерью своего пятимесячного сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика