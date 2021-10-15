Борьба с контрабандой на таможне принесла в бюджет Украины почти 50 млрд грн – Данилов

“Мы бы хотели, чтобы было больше, но на сегодня пока так. Вопрос на контроле у президента [Украины Владимира Зеленского]. На следующей неделе будут встречи с руководителем таможни [Павлом Рябикиным], министром финансов [Сергеем Марченко], главой СБУ [Иваном Бакановым], представителями аппарата СНБО и обговорим усиление кадрового потенциала работы нашей таможни”, – отметил он.

Данилов предположил, что по итогам встречи некоторые таможенники лишатся должностей. По его словам, Зеленский настаивает, чтобы на законодательном уровне за контрабанду отправлять в тюрьму.

“Сейчас очень либеральное законодательство и люди этим пользуются […] Более того, президент говорит, что 20 лет надо за это давать”, – заключил секретарь СНБО.

Контекст:

Верховная Рада на заседании 13 июля этого года приняла в первом чтении и за основу законопроект №5420 о криминализации контрабанды. Этот проект закона в Раду внес президент Украины Владимир Зеленский 23 апреля.

2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде.

Под санкции попали одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин (Зеленский называл его “одним из крестных отцов контрабанды в Украине”), закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой), черновицкие бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еримичук, бывший сотрудник Закарпатской таможни, президент футбольного клуба “Минай” Валерий Пересоляк, экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало и бывший сотрудник СБУ Александр Кравченко.

Санкции против них ввели на три года. Им, в частности, заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили участвовать в приватизации государственного имущества (.doc).

Зеленский заявил, что, по данным СНБО и СБУ, этих людей можно назвать “топ-10 украинских контрабандистов”. Он пообещал, что это “первая десятка, но точно не последняя”.

15 апреля СНБО ввел второй пакет санкций за контрабанду против еще 13 физических и ряда юридических лиц.

14 апреля СМИ сообщили, что Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины Альперина, Еримичука и Араика Амирханяна (он попал во второй пакет санкций СНБО за причастность к контрабанде). Сообщалось, что у всех троих есть гражданства других государств: у Альперина – израильское, у Амирханяна – армянское, у Еримичука – румынское.

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