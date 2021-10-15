 

Во Львове злоумышленники похитили женщину и требовали за нее выкуп в €2 млн – полиция

15.10.2021, 22:54, Новости дня
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Правоохранители рассказали, что с заявлением к ним обратился ее отец.

“По словам заявителя, жителя Червонограда, злоумышленники похитили его 19-летнюю дочь во Львове, удерживают ее в неизвестном месте и требуют за освобождение девушки €2 млн. Похитители также угрожали отцу, что он больше никогда не увидит свою дочь, если не передаст им указанную сумму”, – говорится в сообщении.

По словам начальника полиции Львовской области Александра Шляховского, оперативные мероприятия позволили установить, что похищенную удерживают в квартире одного из домов на львовской улице Городоцкой, после чего “полицейские освободили девушку и задержали похитителей”.

Злоумышленниками оказались трое жителей Червонограда, отметили в полиции.

“Освобожденная девушка жива и невредима – с ней работает психолог”, – объяснили в ведомстве.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/MVS.LVIV/posts/6812825068757840

По данным Zaxid.net, мужчина, у которого похищали дочь, владеет мебельной фабрикой в Червонограде.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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