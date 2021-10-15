Благоприятные и не очень дни для маникюра, стрижки, косметологических процедур: лунный календарь красоты и здоровья на ноябрь 2021-го

С глубокой древности человека завораживало таинственное ночное светило. Луна, постоянная спутница нашей планеты, оказывает воздействие на организм человека, его самочувствие и настроение. Почувствовать его несложно, наблюдая за своими ощущениями в разные лунные дни.

Лунный календарь помогает раскрыть секреты сохранения здоровья и красоты. Внимательно его изучив, вы найдете полезные советы на каждый день по уходу лицом и телом, волосами, чтобы спланировать посещение массажных кабинетов и салонов красоты.

1 ноября: очищайте кишечник

Поберегите силы в этот день. Откажитесь от активной деятельности. Займитесь очищением кишечника, пейте травяные настои, делайте маски для лица и тела из меда и соли. Стрижка или укладка волос привлечет радость и счастье.

2 ноября: экспериментируйте с внешностью

Не слишком напрягайте глаза, внимательно следите за давлением. Избегайте простуд и ангин, а также перенапряжения голосовых связок. Включите в рацион морепродукты. 2 ноября можно стричь и окрашивать волосы, немного экспериментировать с внешностью, делать педикюр и маникюр.

3 ноября: сделайте маникюр и педикюр

Отказаться от уколов красоты и пластических операций следует в этот день. Внимательно следите за артериальным давлением. Можно сделать обертывание, маникюр и педикюр. Будет удачной укладка волос, стрижка.

4 ноября: сделайте стрижку и окраску

Возможно ухудшение настроения, снижение жизненного тонуса, обострение хронических заболеваний. Не лучшее время для косметических процедур, а вот стрижка и окрашивание волос будут удачными.

5 ноября: сделайте маску

Займитесь физическими упражнениями или начните лечебную диету. Благоприятное время для визита в салон красоты. Для пластических операций и уколов красоты день нейтральный. Вашей коже потребуется дополнительное питание: сделайте маску. Ногти стричь не следует.

6 ноября: боритесь с негативом

Чтобы не испортить настроение себе и другим, боритесь с негативными эмоциями. Для стрижки, окрашивания волос, маникюра день нейтральный. Старайтесь не переутомляться, не удаляйте зубы и не напрягайте глаза.

7 ноября: питайте кожу

Ограничьте потребление животной пищи: возможны проблемы с пищеводом. Полезно питать волосы, кожу, ногти витаминными средствами. День подходит для экстравагантных и экспериментальных стрижек.

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8 ноября: берегите кости

Не самое подходящее время для визита к стоматологу и уколов красоты. Постригитесь, сделайте маникюр и педикюр. Избегайте резких движений: берегите кости и позвоночник.

9 ноября: откажитесь от каблуков

Нежелательно в этот день удалять зубы, наращивать ногти и стричь волосы. Проведите омолаживающие процедуры, используйте увлажняющие средства. Не переохлаждайтесь, одевайтесь по погоде. В этот день могут болеть ноги, откажитесь от высоких каблуков и продолжительных прогулок.

10 ноября: голодайте

Устройте разгрузочный день, очистите желудок и кишечник. Сегодня полезно голодать. Откажитесь от стрижки волос, перенесите пластическую операцию и визит к косметологу.

11 ноября: воздержитесь от операций

Не используйте сегодня новые косметические препараты: возможна аллергическая реакция. Велика вероятность пищевых отравлений. Воздержитесь от операций на ногах, коже и лице. Стрижка, сделанная сегодня, привлечет удачу и долголетие. До обеда не рекомендуется стричь ногти, а во второй половине дня можете смело делать маникюр или педикюр.

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12 ноября: отдыхайте

Сегодня необходимо больше времени уделять отдыху. Постарайтесь заняться укреплением здоровья. Попарьтесь в бане или сауне. От окрашивания волос, стрижки, химической завивки, маникюра и педикюра лучше отказаться.

13 ноября: сделайте депиляцию

Возможно, вас будут беспокоить пальцы ног, ступни и печень. Сделайте увлажняющую маску с алоэ, морскими экстрактами, эхинацеей. Можно удалять волосы на лице и теле. Используйте щадящие косметические средства для очистки кожи. Стрижка не возбраняется, а окраску лучше перенести. Любые манипуляции с ногтями нежелательны.

14 ноября: лечите легкие

Вполне вероятны спазмы сосудов и головные боли. Не следует проводить операции на голове, глазах, лице, посещать стоматолога, делать маникюр. Старайтесь настроиться на позитив. День подходит для лечения легких и верхних дыхательных путей. Стрижка, сделанная в этот день, принесет остроту чувств, усилит проницательность и способность к предвидению.

15 ноября: удаляйте папилломы

Возможно напряжение в области головы и шеи. Поэтому визит к стоматологу лучше отложить на более благоприятное время. Сделайте красивую стрижку, укладку, и удача долго будет вас сопровождать. День подходит для удаления папиллом, бородавок, вросших ногтей, можно сделать педикюр и маникюр.

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16 ноября: сделайте перманентный макияж

Будут особенно уязвимы в этот день шея, трахея, горло, зубы и нижняя челюсть, щитовидная железа. Следует отказаться от внеплановых пластических операций и уколов красоты. Для посещения парикмахера это самое подходящее время. Исправьте форму бровей, сделайте перманентный макияж, маникюр и педикюр.

17 ноября: нарастите ресницы

День благоприятен для химической завивки, окрашивания, оздоровления кожи головы, стрижки волос. Отложите визит к офтальмологу, не прокалывайте уши, можно наращивать ресницы, увеличивать объем губ.

18 ноября: посетите стилиста

Берегите нижнюю часть позвоночника, горло, тазобедренные суставы. Откажитесь от употребления жирных, жареных блюд, не передайте. А вот в удовольствии посетить своего стилиста можете себе не отказывать. Для маникюра и педикюра день нейтральный.

19 ноября: берегите горло

Довольно напряженный и тяжелый день. Обострение психических заболеваний вполне вероятно. Вы можете чувствовать чрезмерную раздражительность, поэтому избегайте общества людей, настроенных агрессивно. Любые косметологические процедуры с волосами и лицом отложите на другое время. Берегите горло, не перенапрягайте голосовые связки. Добавьте в рацион морепродукты.

20 ноября: сделайте пилинг

Благоприятны все виды косметологических процедур: пилинг, педикюр, маникюр, депиляция. В этот день маловероятны серьезные заболевания. Если вы почувствуете себя неважно, обратите внимание на внутреннее состояние. Возможно, вы просто нуждаетесь в отдыхе и расслаблении. В этот день рекомендована умеренная физическая нагрузка. Употребляйте больше овощей и фруктов.

21 ноября: займитесь омолаживающими процедурами

Из-за вероятности получения травм нежелательно делать маникюр, педикюр и депиляцию. Зато можно заняться омолаживающими процедурами. Будут полезны умеренные физические нагрузки. Если вы планируете в ближайшее время изменить свою внешность, то в этом поможет стильная стрижка.

22 ноября: очищайте кожу

Постарайтесь посвятить этот день процедурам по очищению кожи, причем сделайте это комплексно: попарьтесь в бане, сделайте пилинг и не забудьте о легком массаже и различных масках и обертываниях для тела. Для маникюра и стрижки день нейтральный.

23 ноября: корректируйте прическу

Можно сделать коррекцию своей прически в этот ноябрьский день, а от кардинальных перемен лучше отказаться. Не возбраняется маникюр и педикюр, побалуйте свою кожу лосьонами и тониками, сделайте маски для тела и лица. Не следует 23 ноября злоупотреблять животной пищей.

24 ноября: гуляйте на свежем воздухе

Возможно, вы почувствуйте усталость, поэтому проведите время в уединении. Это благотворно отразится на вашем эмоциональном состоянии. Полезны прогулки на свежем воздухе, которые можно совместить с умеренными физическими нагрузками. Избегайте нагрузки на печень. Нежелательно стричь и красить волосы. Не рекомендуется делать педикюр и маникюр, поскольку это может привести к ломкости ногтей.

25 ноября: принимайте водные процедуры

Проведите активно этот день: выполняйте физические упражнения, гуляйте на свежем воздухе, принимайте водные процедуры, составьте меню из растительной пищи. Могут вызывать дискомфорт тазобедренные суставы, крестец, нижний участок позвоночника. Сделанная в этот день стрижка привлечет благополучие и привлекательность.

26 ноября: сократите порции

Будьте умерены в еде, сократите порции. Позвоночник будет наиболее уязвим. Не стригите волосы и ногти, перенесите хирургические операции. Если собираетесь красить волосы, то только в естественный цвет. Уместны оздоровительные и общеукрепляющие процедуры.

27 ноября: укрепляйте здоровье

День идеально подходит для лечения и укрепления здоровья. Готовьте и принимайте травяные отвары и настои. Будут полезны пешие прогулки. Прекрасный день, чтобы сделать красивую стрижку, а вот с маникюром придется повременить.

28 ноября: сделайте химическую завивку

Обратите внимание на работу сердца и органов пищеварения: они могут быть уязвимы в этот день. Постарайтесь меньше волноваться и придерживайтесь низкокалорийной диеты. Удачное время для химической завивки, стрижки и укладки, а также маникюра и педикюра. В домашних условиях делайте увлажняющие и питательные маски, массируйте позвоночник, руки и ноги.

29 ноября: сделайте массаж

Займитесь оздоровлением: рекомендованы укрепляющие процедуры, эффективны рецепты народной медицины. Физические нагрузки и активность следует ограничить, но не исключать, чтобы не допустить апатии и вялости. Нежелательна стрижка и окраска волос. Для маникюра это нейтральный день. Будет полезным массаж, водные процедуры, чистка лица.

30 ноября: избегайте переутомления

В завершающий день месяца следует поберечь силы, воздержаться от активной деятельности: велик риск переутомления. Стрижка и укладка волос будет успешной, а маникюр укрепит ваши ногти.