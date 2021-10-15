Помимо знака зодиака, у человека есть еще лунный знак: как он влияет на судьбу каждого из нас

Все люди знают, что у каждого человека есть свой знак зодиака. Но многие не ведают о наличии лунного знака и другого (асцендента), который в момент рождения появляется на восточном горизонте. Астрологи утверждают, что все вместе сказывается на характере и жизни человека.

Три важных знака

Чтобы глубже понять свою сущность или познать ее у другого, нужно знать все три знака:

Знак зодиака формирует характер человека, его особенности. Лунный знак раскрывает внутренний мир человека, его скрытые способности. Время и место рождения подсказывает, какими должны быть внешность человека и его поведение по отношению к окружающим.

Чтобы приблизиться к своей цели, данные знаки могут помочь в этом.

Лунный знак зодиака

По мнению астрологов, именно этот знак является показателем эмоционального состояния субъекта. Он дает характеристику чувствам, интуиции и памяти, а также влияет на умение воспитывать детей и заботиться о других.

Знание лунного знака помогает понять все эти сущности:

Лунный Овен управляется Марсом, богом войны. Этим объясняются его агрессивность и импульсивность. Он быстро возбуждается. Но в удачные дни отлично справляется со своими эмоциями. Тогда Овен становится хорошим советчиком, готовым пойти на риск, особенно в любовных отношениях. Тельцы, управляемые Венерой, богиней любви, благополучия и богатства, — чувствительны и артистичны. Они добрые, тактичные, преданные тем, кого любят. Тельцы веселы, социально обеспечены. Лунные Близнецы рационально используют свои чувства. Они делают все, чтобы сохранить отношения. Лунный покровитель Раков действует с опорой на интуицию. Этот знак свободно предается чувствам и воспоминаниям. Раки держатся за тех, кто избавит их от опасности. Используя панцирь и клешни, они защищаются от окружающих, которые мешают их комфорту. Львы в Луне — заботливые знаки с большой широтой души. Свою привязанность они любят афишировать. Быть в центре внимания — их потребность, поэтому они широко одаривают тех, кто поддерживает это стремление. Лев уходит от тех, кто претендует на его территорию, и остается с теми, кто проявляет к нему любовь. Лунные Девы управляются Меркурием. Они склонны к анализу, способны сострадать, терпеливые и справедливые. Могут вспылить, если довести их до истерики, но быстро отходят от гнева. Требовательны к другим, потому что сами свои лучшие качества посвящают тем, кто нуждается в них. Весы в Луне обаятельны и умны, любят одаривать людей, которым симпатизируют. Люди, родившиеся под покровительством весов правосудия, символизирующих неживое существо, бывают критичными, скупыми на эмоции. Правителем Скорпиона ранее считался Марс, а сейчас — Плутон. Он символизирует хищную, сильную энергию. Обладая задумчивым и глубоким характером, Скорпионы не всех впускают в свой внутренний мир. Искренние и глубокие чувства они скрывают под спокойным выражением лица. Лунными Стрельцами управляет Юпитер. Наделенный луком и стрелами, представитель этого знака готов дать отпор любому обидчику. Он удачлив, оптимистичен, интеллектуален, любит философствовать. Сатурн управляет лунными Козерогами. Они трудолюбивы, всего добиваются своим упорством. Лунный Водолей находится под покровительством Урана, прежде — Сатурна. Независим, иногда бывает горд, надменен. Его устраивают только сильные, интересные личности. Рыбы в Луне — нежные и чуткие. Они живо реагируют на все. Это вызывает эмоциональные чувства и разные фантазии. Им покровительствуют Юпитер и Нептун.

Роль небесных знаков

Необходимо знать своих покровителей, свой знак Луны, как он влияет на судьбу и характер человека, чтобы по возможности что-то изменить в своей жизни.

Также он научит управлять собственными эмоциями.