Представлен новый электровелосипед VanMoof

Как сообщают источники, новая модель электровелосипеда VanMoof станет полноприводной. Это значит, что электродвигатели будут подсоединены как к переднему, так и к заднему колесу.

Это позволит двухколесному разгоняться до скорости в 50 километров в час, что характерно для скутера, являющегося транспортным средством более высокого порядка.

Однако и цена будет не велосипедная. В РФ его станут продавать по 300 тысяч рублей! Совокупная мощность электродвигателей – около одного киловатта. А небольшая батарея сможет выдать энергии до 700 Вт.ч. То есть, несколько десятков километров велосипед сможет проехать на одном заряде. Для такого транспортного средства больше и не нужно, говорят специалисты.