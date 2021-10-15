Представлен новый электровелосипед VanMoof

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15.10.2021, 22:36, Новости дня
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Как сообщают источники, новая модель электровелосипеда VanMoof станет полноприводной. Это значит, что электродвигатели будут подсоединены как к переднему, так и к заднему колесу.

Это позволит двухколесному разгоняться до скорости в 50 километров в час, что характерно для скутера, являющегося транспортным средством более высокого порядка.

Однако и цена будет не велосипедная. В РФ его станут продавать по 300 тысяч рублей! Совокупная мощность электродвигателей – около одного киловатта. А небольшая батарея сможет выдать энергии до 700 Вт.ч. То есть, несколько десятков километров велосипед сможет проехать на одном заряде. Для такого транспортного средства больше и не нужно, говорят специалисты.



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