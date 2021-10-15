Российскому переходу на цифровое телевидение исполнилось два года

Лучше поздно, чем никогда так говорили многие, когда слышали новость о полном переходе телевещания в РФ на цифровой формат. Странно, но цифровое телевидение использовалось в других странах уже давно, но в РФ на него решили перейти только два года назад.

Теперь уже все к нему привыкли. Забыты даже опасения, которые высказывали все, кому не лень. Цифра устраивает всех.

Эксперты же объясняют существенную задержку в переходе на современный формат вещания несколькими объективными факторами. Во-первых, не везде была готова инфраструктура. Во-вторых, на руках у граждан было еще много телевизоров, которые просто-таки не принимают цифровой сигнал, а потому требуют дополнительного тюнера.