 

Российскому переходу на цифровое телевидение исполнилось два года

15.10.2021, 22:36, Новости дня
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Лучше поздно, чем никогда так говорили многие, когда слышали новость о полном переходе телевещания в РФ на цифровой формат. Странно, но цифровое телевидение использовалось в других странах уже давно, но в РФ на него решили перейти только два года назад.

Теперь уже все к нему привыкли. Забыты даже опасения, которые высказывали все, кому не лень. Цифра устраивает всех.

Эксперты же объясняют существенную задержку в переходе на современный формат вещания несколькими объективными факторами. Во-первых, не везде была готова инфраструктура. Во-вторых, на руках у граждан было еще много телевизоров, которые просто-таки не принимают цифровой сигнал, а потому требуют дополнительного тюнера.



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