 

Метеоролог спрогнозировал “яростный взрыв тепла” в Москве и Подмосковье

15.10.2021, 22:26, Разное
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После небольшого похолодания в Москву и Московскую область вернется тепло. Соответствующим прогнозом поделился российский метеоролог, руководитель прогностического центра “Метео” Александр Шувалов.

По словам Шувалова, в понедельник и вторник в столичном регионе будет ветрено и пасмурно, а температура воздуха будет опускаться до четырех-шести градусов выше нуля. Но уже в среду в Москве и Подмосковье произойдет “яростный взрыв тепла” и днем столбики термометров вновь поднимутся выше 10 градусов тепла, сообщает “Радио 1”.



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