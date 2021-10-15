«Спутник V» не вошел в число дающих возможность въехать в США вакцин

Иностранцы, которые захотят въехать в США, должны будут пройти вакцинацию от коронавируса препаратами, одобренными американскими властями или Всемирной организацией здравоохранения, сообщил Госдеп. Российский «Спутник V» в число таких вакцин пока не входит.

Новые меры, предусматривающие вакцинацию для пересечения границ США, вступят в силу с 8 ноября. Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс отметил, что «от иностранцев, приезжающих в США», станут требовать «доказательств полной вакцинации от COVID-19», передает РИА «Новости».

При этом «вакцины будут включать те, что одобрены (американским медицинским регулятором) FDA или утверждены для чрезвычайного применения ВОЗ». Ни одна из российских вакцин, в том числе «Спутник V», одобрения ВОЗ или FDA пока не получила.

На прошлой неделе ВОЗ заявляла об ожидании предоставления от РФ полного пакета документов по вакцине «Спутник V». В РФПИ заявили, что разработчики «Спутника V» намерены получить одобрение препарата ВОЗ до конца года. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что все барьеры, препятствовавшие регистрации, устранены, остались административные процедуры. «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.