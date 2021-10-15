Трудовой подвиг предложили сделать частью патриотического воспитания в России

Как развивать тему трудового подвига и с ее помощью воспитывать поколение с активной гражданской позицией – эти задачи обсудили участники форума «Города трудовой доблести. Победа ковалась в тылу», который прошел в Нижнем Новгороде. Этот город стал флагманом отечественной промышленности в годы Великой Отечественной войны.

На форуме участники поделились опытом реализации региональных проектов «Образ Победы» по созданию социальных граффити, в том числе по изображению портретов тружеников тыла и проектом «Память героев» по реконструкции памятников труженикам тыла, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Так, в этом году в Нижнем Новгороде администрацией города совместно с движением «Волонтеры Победы» реализуется крупный проект – нижегородский марафон доблести и славы «Победный сентябрь». Это серия патриотических мероприятий, направленных на популяризацию вклада тружеников тыла и ведущих нижегородских промышленных предприятий в общую Победу. Сейчас уже прошло 107 мероприятий, которые проходят ежедневно в сентябре и октябре в различных форматах. Это фестиваль «Вперед, патриот», экскурсии на промышленные предприятия, фестиваль военно-исторической реконструкции, культурная реконструкция «Вальс Победы», чествование трудовых династий.

Выступивший на форуме доктор исторических наук вице-президент РАН Николай Макаров сообщил о важности площадки для общения людей, занимающихся сохранением исторической памяти о войне, о трудовом подвиге народа, труде тыла, трудовой истории. По его словам, общая панорама трудового подвига складывается из отдельных фрагментов, а форум городов трудовой доблести – то мероприятие, где вовлеченные люди могут решить, что делать с этими знаниями дальше.

В свою очередь, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем докладе отметил, что благодаря таким форумам и проектам НКО, которые реализуются на постоянной основе, сохраняется память о трудовом подвиге. «Подрастающему поколению необходимо знать настоящих Героев Отечества, чтобы двигать наши города, нашу страну вперед», – сообщил глава города.