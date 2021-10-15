 

Назван вероятный срок регистрации препарата от коронавируса «МИР 19»

15.10.2021, 22:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРегистрация препарата от коронавируса «МИР 19» ожидается до конца 2021 года, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.

В ФМБА сообщили, что в Минздрав поданы все необходимые документы, включая промежуточный отчет по второй фазе клинических исследований, передает РИА «Новости».

Напомним, «МИР 19» – это этиотропный препарат. Новинка является антидотом против вируса, работа основана на механизме интерференции РНК. Разработчиком является ГНЦ Институт иммунологии ФМБА.



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