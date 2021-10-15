Мнение: Самооборона, ученые и коронавирус

И снова рубрика "Письма в редакцию", где публикуются письма читателей "Рупору Тоталитарной Пропаганды".

Два из трех касаются недавних горячих тем с самообороной в метро и вопросами лечения коронавируса, еще одно затрагивает проблему молодых ученных.

Случай в электричке.

Добрый день Борис.

Хотел поделится личным опытом езды в электричке в вечернее время суток 8-12 часов. Я живу в Подмосковье г. Королев, работаю в Москве и поэтому напишу то, с чем часто сталкиваюсь сам.

Часто в будни, особенно в пятницу, в вышеуказанное время, в электричках можно встретить подвыпившую компанию или одиноких молодых людей. Обычно это русские, честно говоря за 8 лет (езды на электричках) всего 1 раз видел пьяного и ведущего себя неподобающим образом приезжего.

К слову в это же время 1-2 раза в месяц, в электричках полиция устраивает проверки документов, приезжие гости столицы об этом знают и нередко завидев полицию быстро покидают вагон. Не могу сказать зачем полиция это делают, в частном или приказном порядке, но такое явление имеет место быть.

Первые годы я старался делать замечания, особенно тем кто курит. мне как бывшему переболевшему туберкулезом курильщику крайне неприятна вся эта курящая в неположенных местах братия. Я не против того чтобы люди курили, хотят курить, пожалуйста, это их выбор, но делать это стоит в специальном для этого месте. Бывает и такое что пока выйдешь с платформы и дойдешь до метро сам накуришься.

Курят обычно на платформах в ожидании электрички или в тамбуре, в вагонах что то не припомню. Бывает и такое что народу в тамбуре может быть 5-10 человек и пьяные все равно будут курить.

Примерно из десятка таких случаев, четыре закончились потасовкой , два из которых с выяснением отношений но уже в полиции, один раз вину взвалили за драку на меня так как во время драки, я случайно в горячке приложил пассажира. Часто пассажиры поддерживают того кто делает замечание но если дошло до драки разнимать врядли будут.

Последний такой случай для меня закончился сотрясением мозга. И с тех пор я тупо жму на кнопку.

По поводу кнопки, чаще всего на вызов курильщика в тамбуре полиция не приходит. Обычно машинист начинает выяснять в каком вагоне, с какой стороны и тп все это передается по всему поезду и курильщик просто выкидывает сигарету, а то и вовсе переходит в другой вагон. Конфликт исчерпан. Полиция часто с этим сталкивается и вобщем то если у окружающих претензий нет чего таскать нарушителя. Зато в следующем вагоне или он может проделать тоже самое. По дороге в другой вагон он обложит матом всех кого может чтобы душу излить. В этот момент пьяный может остаться в вагоне и крыть всех матом либо до появления полиции либо все его будут счастливо терпеть и слушать всю дорогу. Нередко молодые люди делают замечание по поводу поведения в общественном месте, на что провокатор может усугубить конфликт.

Курят в тамбурах обычно в старых электричках, не в новых и не в экспрессах.

Бывает и такое что могут справить нужду, чаще всего по маленькому. Один раз столкнулся с напрочь невменяем пьяным типом на ярославском вокзале, электричка ещё не уехала, мужчина справлял нужду по большому, не дойдя до туалета один вагон между тамбурами.

Такие дела.

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Молодые ученые и проблема ставок

Здравствуйте, Борис Александрович!

У себя в блоге Вы упоминали, что к Вам можно обращаться в случае необходимости осветить существующие проблемы. Существующая проблема: практика оформления молодых ученых в НИИ и ВУЗах на дробные ставки величиною 0.1-0.3 от целой. Цель – формальный отчет руководи* и направление “освободившихся” бюджетных средств себе на надбавку. Подробно проблема расписана в виде инициативы:

https://www.roi.ru/87479/

Для ее официального рассмотрения требуется 100000 голосов, набор которых выглядит совершенно недостижимым. Тем не менее, если ничего не делать, то ничего к лучшему и не изменится. Возможно, Вы сочтете проблему заслуживающей внимания. Спасибо!

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Опыт переболевшего ковидом.

Расскажу и свою историю, если есть желание, можете опубликовать то, что между "отбивкой"

Давно интересовался и читал всякие околонаучные книги, как по профильному образованию, так и в стороне от него.

Так случилось, в декабре 2019 года закончил читать 600-страничный кирпич про вирусы. И до этого на тему вирусологии читал некую литературу. Так что к пандемии ковида был информационно подготовлен, настолько, насколько это возможно для дилетанта без профильного образования.

С началом пандемии соблюдал меры безопасности и ждал появления вакцин. А с появлением вакцин, отслеживал доступную информацию об их эффективности и безопасности.

К январю 2021 уже было понятно, что СпутникV эффективен и довольно таки безопасен. Насколько об этом можно было судить по статье в "Ланцете" о фазе 3 РКИ (так называемая "вторая статья в "Ланцете")

Поэтому привился в первых рядах (первый укол в январе 2021 года, второй в феврале).

Надо сказать, что уже тогда, по информации в статье в Ланцете были большие подозрения, что прививаться придется регулярно. Там на одном графике есть нехороший звоночек.

Прошло полгода, и уже много кто говорил, что ревакцинация обязательна. И даже я её собирался сделать.

Более того, в начале сентября была возможность ревакцинироватсья СпутникомЛайт, "не вставая с дивана", грубо говоря. Но этот случай я просто просохатил, и ждал следующего (хотя можно было просто сходить в поликлинику).

В середине сентября началось легкое ОРВИ. Небольшая температура, легкое общее недомогание. Когда температура прошла, снова появлилась возможность поставить СпутникЛайт, "не вставая с дивана" (через работодателя – бригада медиков приезжала в офис). И я его поставил.

Но, в это же время заболела жена, а у меня пропало обоняние. Жена болела почти так же как я – легкое ОРВИ. Но плюсом небольшая ломота в мышцах. Жена тоже была привита в начале года, и тоже прошло больше полугода с её прививки.

После пропадания обоняния жена сдала ПЦР на ковид, и он был положителен.

Позвонили в поликлнику, приехал врач через день или через два, уже точно не помню. Выдал (прям бесплатно, отдал упаковки с лекарствами)

а) противовирусное (там ахерные побочки, и его никто не пил)

б) антикоагулянты. Они менее злые, и жена их пила.

Меня записали в "контактные" и взяли ПЦР.

Через пару недель обоняние восстановилось у меня, а чуть позже и у жены.

У меня ПЦР был отрицательным (так я уже и переболел, когда его брали), у жены он стал отрицательным через пару недель с начала заболевания.

На этом история закончилась.

Кстати, оксигенацию постоянно проверяли (приборчик купили ещё в 2020 году), всё время была нормальной, 99-97%

Как вывод:

а) вакинация, даже давняя, не дает развиться тяжелому течению. Но если сильно давно – уже слабо защищает от заболевания вообще и от риска передать его близким.

б) если есть желание вообще не болеть – ревакцинируйтесь вовремя.

С уважением, Е.

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