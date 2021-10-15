СНБО утвердил стратегию биобезопасности и биозащиты Украины для борьбы с COVID-19

“Второй вопрос, который сегодня рассматривался СНБО, – это стратегия биозащиты. Вы знаете, что COVID-19 и другие болезни, которые сегодня распространяются в мире, – к сожалению, они не только для нашей страны, но и для всего мира стали большим вызовом. И мы утвердили сегодня на заседании СНБО стратегию биобезопасности и биозащиты для того, чтобы унормировать все вопросы, которые есть в этой сфере, и чтобы все органы работали в соответствии с вызовами, которые есть”, – заявил Данилов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло более 60 тыс. пациентов.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине не были привиты.

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