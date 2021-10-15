Семья Злочевского отказалась от двух лицензий на добычу углеводородов в Украине – секретарь СНБО

“Если говорить о нашем недропользовании, я могу сказать, что известные в нашей стране люди продолжают отказываться от лицензий, которые в свое время они получили, и на сегодняшний день мы можем поблагодарить семью Злочевских – они отказались от двух лицензий на углеводороды”, – сказал он.

По данным секретаря СНБО, в Украине действуют 3044 таких лицензий и договоров, ожидается, что они принесут в государственный бюджет в 2021 году более 50 млрд грн.

Он подчеркнул, что не все компании получили лицензии законно.

“Есть 23 компании, которые имеют лицензии на углеводороды. […] Эти компании без соответствующих нормативно-правовых актов, которые действовали на 2018 год, получили эти разрешения. Открыто уголовное производство”, – объяснил Данилов.

Он отметил, что президент Украины “делает акцент” на таких вещах, как углеводород, янтарь, вода и другие недра.

Контекст:

Злочевский возглавлял Министерство экологии с декабря 2010 года по апрель 2012-го. По информации “Цензор.НЕТ”, экс-министр сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах.

С лета 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) расследуют дело, в котором фигурирует Злочевский – факт передачи неправомерной выгоды руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и НАБУ. $6 млн, предназначавшиеся на рекордную в истории Украины взятку, были изъяты. По данным следствия, за $5 млн директор НАБУ Артем Сытник и тогдашний руководитель САП Назар Холодницкий должны были закрыть уголовное производство против Злочевского о завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО “Реал Банк”.

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