 

Статьи Путина и Медведева содержат одну и ту же главную мысль: свержение украинской власти – Илларионов

15.10.2021, 22:00, Новости дня
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“Она заключается в призыве к части украинцев, как они полагают, встать, подняться и изменить украинскую власть. Причем прямым текстом говорится: подняться, взять оружие, покончить с этим режимом и так далее… Смысл всех этих документов один и тот же – изменение украинской власти. Свержение украинской власти. Это призыв к изменению политического, государственного строя, власти в соседней стране”, – сказал Илларионов.

Они добавил, что “это претензии не на часть территории Украины, это претензии на всю Украину”.

“И как это было у Путина в июле, точно такие же претензии у Медведева в октябре”, – резюмировал Илларионов.

Контекст:

12 июля 2021 года на сайте Кремля на украинском и на русском языках была опубликована статья Путина “Об историческом единстве россиян и украинцев”. Автором материала на 5 тыс. слов указан сам Путин. В нем утверждается, что “россияне и украинцы – один народ, одно целое”, а современная Украина – это “детище советской эпохи”.

Статья Медведева опубликована в газете “Коммерсантъ” 11 октября. В ней политик рассказывает о поиске идентичности и особого пути Украины и утверждает, что Украина “сочиняет отдельную историю”. По словам Медведева, первые лица Украины – это люди, которые “не имеют никакой устойчивой самоидентификации”.

В Офисе президента Украины статью Медведева назвали “крайне странной и неуместной”.

Отношения Украины и России обострились в 2014-м году после аннексии Крыма и начала вооруженной агрессии РФ на востоке Украины. Боевые действия в регионе ведут Вооруженные силы Украины с одной стороны, российская армия и поддерживаемые ею боевики, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

В феврале 2014 года, во время Революции достоинства, Михаил Зурабов, который работал послом РФ в Украине с 2009 года, был отозван в Москву для консультаций. Украина отозвала своего тогдашнего посла в РФ Владимира Ельченко в марте 2014 года. С тех пор страны не назначали новых послов.

В 2016 году в МИД Украины заявляли, что вопрос о назначении нового посла РФ снят с повестки дня по инициативе украинской стороны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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