В санкциях СНБО против криминальных авторитетов и “воров в законе” допустили более 100 ошибок – Данилов

“Рассматривался вопрос относительно информации о состоянии выполнения протокольного поручения по санкциям в отношении контрабандистов и воров в законе. Начали с вопроса криминалитета. Был доклад министра внутренних дел [Украины Дениса Монастырского]. К большому сожалению, в решениях СНБО, которые готовились ранее, были сознательные или бессознательные ошибки относительно 108 человек, которые мы уже исправили. Министр проинформировал, что восемь человек, причастных к оформлению этих документов, понесли наказание. Часть из них уволена из рядов МВД, два человека понижены в иерархии работы этого министерства”, – объяснил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что СНБО поручил Монастырскому проверить дополнительно девять лиц из вышеупомянутого санкционного списка.

“Была просьба людей, которые задаются вопросом волонтеров, наших батальонов, в отношении 9 лиц, которые были внесены в этот список. Их видение – что надо провести дополнительную проверку этих лиц. Есть протокольное поручение главе МВД сделать такую проверку и, в случае необходимости, внести на ближайшее заседание СНБО соответствующие предложения в отношении этих лиц, которые должны пройти дополнительную проверку еще и МВД” – сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что по уголовным авторитетам и ворам в законе “работа продолжается”. По его словам, из всех 17 воров в законе, которые были под санкциями, ни один не находится на свободе.

“Часть из них покинула территорию нашей страны, другая находится в СИЗО”, – заключил Данилов.

Контекст:

На заседании 14 мая СНБО решил применить персональные санкции против 557 известных в мире “воров в законе” и 111 криминальных авторитетов.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.

Согласно приложениям к указу, в двух санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. Среди них – главари “ДНР” и “ЛНР” Денис Пушилин и Леонид Пасечник, “глава” оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, а также Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодари, Сергей Олейник и другие лица, которых СМИ называли “ворами в законе”.

4 июня Данилов сказал, что в Украине не осталось “воров в законе”, а из 111 криминальных авторитетов, попавших под санкции СНБО, оставалось только 42.

18 июня СНБО ввел санкции еще против 12 лиц, которые находятся в статусе криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок.

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