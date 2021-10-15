 

“Только не говорите, что расходитесь” Влад Яма заявил, что они с женой “приняли серьезное решение”

15.10.2021, 22:00, Новости дня
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“Мы приняли серьезное решение…”, – подписал фото 39-летний танцовщик.

Пост Ямы набрал больше 8 тыс. лайков. В комментариях подписчики выдвинули свои версии, о каком “серьезном решении” идет речь.

“Ты отпускаешь волосы?” – предположил украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков.

“Завести еще одного ребенка?” – написала свою версию veta.kudryavtseva.

“Родить доченьку!” – уверена al.lazp.

“Ну только не говорите, что вы расходитесь”, – попросила tanusha.110489.

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A post shared by VLAD YAMA (@vladyama_official)

Контекст:

Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году после семи лет отношений. Супруги воспитывают сына Леона (2015).

Яма родился в Запорожье, окончил факультет физического воспитания в Запорожском национальном университете, получив диплом учителя физкультуры. Родители Ямы – учителя истории.

После переезда в столицу Яма занимался в киевском “Данс-центре” и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в проекте “Танцы со звездами” и как конкурсант, и как судья, а также оценивал выступления участников на шоу “Україна має талант” и “Танцюють всі!”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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