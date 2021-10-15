Что такое счастье: индийская художница Швета Сингх отвечает на вопрос в своих иллюстрациях

Индийская художница прекрасно передает суть человеческого счастья. Швета Сингх видит его в простых моментах повседневной жизни, таких как просмотр фильма, чашка кофе в уютном месте, когда на улице идет снег, празднование какого-либо события в окружении друзей и семьи. Ознакомьтесь с ее иллюстрациями и вспомните счастливые моменты, которые случались в жизни каждого.

Море позитива

Работы Шветы Сингх излучают только позитив. Всем нам этого сейчас так не хватает.

Автор напоминает нам, что надо наслаждаться каждым моментом своего земного существования.

Как интересно общаться с близкими людьми и домашними питомцами!

Крепкая семья – это самое настоящее счастье.

Швета говорит всем нам, что нужно ценить и поддерживать связь между поколениями.

Можно просто наслаждаться уютной обстановкой своего жилья. Это тоже одна из граней счастья.

Картины художницы наполнены светом. Она использует яркие краски, подчеркивающие оптимистический настрой.

Рассматривая работы индийской мастерицы, хочется улыбнуться и оказаться в том уютном интерьере, который она так удачно передает на полотнах.

Улыбающиеся люди, уютные комнаты, красивая природа, теплые оттенки красок. Разве не этого хочется человеку в холодную осеннюю пору?