Парень пришел на первое свидание и сделал заказ, который удивил девушку, и ей пришлось все оплатить, а потом пришел отец

Блогерша, которая ведет канал в Тик Ток, поведала подписчикам историю о том, как познакомилась с парнем на сайте знакомств.

Свидание обещало быть приятным, но мужчина сделала заказ на сотню порцию тако, и возложил задачу оплаты за ужин на девушку.

Элиз Майерс рассказала историю о том, как до замужества с удовольствием пользовалась различными сайтами и программами, где можно было знакомиться с людьми. Один парень пригласил ее на свидание.

Сначала он позвал ее к себе домой. Женщина согласилась, а когда приехала, новоиспеченный знакомый сказал, что не найдет ключи от дверей. Взамен от пригласил ее покататься на автомобиле, причем на том, который принадлежал ей. Американка села за руль и отправилась в ресторан Тако Белл – путь указывал ее несостоявшийся бойфренд.

В ресторане мужчина решил поужинать сотней порций тако. После заказа он начал осматривать карманы и заявил, что кроме ключей потерял и кошелек. Девушка решила оплатить покупку. В течение четверти часа, пока на кухне ресторана готовился обед, парень жаловался новой знакомой на бывшую девушку.

Вскоре после того, как официант вынес тако, мужчина принялся молча трапезничать, а чуть позже к нему присоединился отец. Блогерша не выдержала, молча встала и ушла. Она до сих пор вспоминает то свидание, которое обошлось ей в $150.