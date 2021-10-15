Мнение: О непреодолимом кошмаре для нынешних «снежинок»

Вот чего им, снежинкам и неженкам, привыкшим чуть что жаловаться на токсичность и буллинг, а также озабоченных проблемой «личных границ» и «личностного роста», не понять никогда. Будто другая для них Вселенная.

А смогут ли они ответить на простой вопрос?

Каким чудом выжили, дожили и произвели их на свет их родители, а круче того – как выживали бабушки-дедушки?

В прекрасном #СССР, да. Где «всё лучшее – детям»…

Вот, скажем, если ты ребёнок или того хуже – подросток, у которого «не сложились» отношения с одноклассниками: ты чем-то особенный, то ли слишком умный, то ли слишком толстый, то ли слишком тощий, а то ли просто в очках – поводов для других остро и дерзко буллить, вторгаясь в «личные границы» по сто раз на дню, было миллион. И убежать из этой токсичной среды не было никакой. Ну, в крупном городе ещё можно было с боем, если родители настойчивые и понимающие, перевестись в другую школу, чуть подальше. В посёлках, а того хуже в деревнях такой возможности не было. А родители… большинство из них, затюканные работой и бытом, диалог с отпрысками строили в основном короткими фразами: «Поел(а)? Уроки сделал(а)? Ну, иди, погуляй!».

И никакой психологической помощи. Даже поговорить не с кем толком о своих проблемах. Понять, что ты не один такой «урод». Ни тебе сообществ в соцсетях, где кумушки обоего пола словесно обогреют, приласкают, возвысят и т.п. Ни, тем более, всех этих «профессиональных» консультаций у дипломированных психологов с их проработкой травм и прочими расстановками.

Уйти в чтение, кино, хобби? Но книг тогда в типичных семьях было мало. На людей с хорошими библиотеками смотрели как на небожителей. Крутые собрания сочинений можно было купить только по подписке, а её получить только по блату. В книжных магазинах лежали «производственные романы», военные мемуары да книжки Леонида Брежнева. Всё остальное нужно было или доставать по тому же блату, или покупать с ценником в 10-20 раз выше обычной цены, к слову, и так не маленькой, или обменивать на макулатуру. За 20 кило старых газет, которые ещё нужно собрать, можно было получить одну книжку Жюля Верна. Ах, да, ещё макулатуру нужно было сдавать в школе…

Опять же, в крупных городах можно было записаться в библиотеку. В городках, посёлках и сёлах оставалось читать только советскую прессу и советские журналы, где всё было прекрасно, дети дружны, сады зелены и проблем взросления не существовало. Кстати, самые интересные издания, типа «За рулём» или «Вокруг света» было просто так не выписать. Даже библиотекам.

Кино показывали по телевизору. Где-то между программой «Сельский час», рассказывавшей об успехах комбайнеров и доярок, и программой «Время», где обязательно показывали Леонида Брежнева и объясняли, как хорошо в стране советской жить, и как плохо – за рубежом. Кинотеатры были. В городах. Но советские фильмы были так же далеки от реальности, как и советские газеты. А в сельские клубы даже и этот ширпотреб завозили в лучшем случае на вечер один раз в неделю. В общем, традиция смотреть на Новый год «Иронию судьбы» возникла не потому, что это прям шедевр…

Ну, допустим, из детских и подростковых травм все как-то сами собой вырастали. Но во взрослой жизни лучше не становилось. Там, во-первых, слов «личные границы» тоже не знали. Хотя в лицо дать за их нарушение, конечно, могли. Но это всё же в виде исключения, не каждый день. Многие нарушения «личных границ», о чём теперь так громко стонут снежинки, оставались совершенно безнаказанными. И никакой психотерапии, одна только «карательная» психиатрия.

Если же, не дай Бог, возникали какие-то умные мысли по поводу общественного устройства или, там, геополитики – тогда, впрочем этого термина, введённого в оборот Джорджем Фридманом из частной разведывательно-аналитической организации «Стратфор», попросту не знали – поделиться ими было не с кем. А безопасно поделиться – тем более. В лучшем случае, можно было дождаться чьего-то Дня рождения или Первомая, чтобы после бутылки, на кухне, горячо поспорить с такими же любителями. В надежде, что если даже кто и донесёт, можно будет отговориться, мол, «пьян был, сам не знаю, чё нёс». И никаких блогов, ютубов, телеграмов и прочей публичности, куда можно выплеснуть и мысли, и даже эмоции. С другой стороны, и вопросов, по которым в принципе могло возникнуть какое-то мнение, было гораздо меньше. Ты просто не знал об их существовании.

В общем, человек жил, по сути, в вакууме. Даже если по вечерам ему приходилось общаться с семьёй и друзьями.

Но ведь бабушки-дедушки, папы-мамы ведь как-то выживали. И даже неплохо жили, по собственным меркам. И сейчас поздоровее, по крайней мере, психологически, многих ноющих снежинок. Как так?

Ах, да, тогда ведь продукты были без ГМО – и мясо, и овощи, и фрукты. Если, конечно, удавалось их застать в магазинах. И если, например, картошка в столичных универсамах ещё лежала в торговых залах в свободной выкладке, и можно было набрать не гнилой и не зелёной, если повезёт, то в обычных магазинчиках, где всё взвешивает продавец, пересортица была нормой. А загнивала картошка, потому что была без ГМО, да и хранилась на базах кое-как. И мясо было тоже без ГМО – тощие, синюшные куры, жирная до невозможности свинина, жилистая, с костями говядина. Если, опять же, повезло нарваться на это богатство.

И быт был тоже без всякой химии. А заодно и без техники. Без посудомоечных, а то и без стиральных машин (тазик и ребристая доска – вот и все помощники). Без миксеров, комбайнов, мультиварок, микроволновок. Хозяйственное мыло – для стирки, банное – для тела: оба были большими и вонючими, но второго иногда не было за пределами Москвы, и мыться приходилось тоже первым. Ни шампуней, ни скрабов, ни гелей для душа…

Причём тогдашние взрослые не жаловались на быт и не делили с шумом обязанности по дому. Жили, хотя нынешние снежинки сочли бы такую #жизнь «кошмаром». И были счастливы.

Но как?

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