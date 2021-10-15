Ученые оценили вероятность возникновения жизни на Венере

Ранее в научном мире высказывали предположение о том, что на Венере некогда могла развиваться жизнь. Разумеется, данная версия носила лишь теоретический характер. Однако и она теперь опровергнута.

Ученые, проведя ряд исследований на основе астрономических наблюдений и данных, полученных с космических зондов, пришли к единогласному выводу о том, что Венера всегда была слишком горячей планетой.

Близость к Солнцу обеспечивает очень высокую температуру. Возникновение океанов из воды невозможно, запуск процесса развития даже самых простых живых организмов исключен, утверждают эксперты. Поверхность Венеры – это сущий ад для всего живого. Там даже свиней может существовать только в жидком виде.